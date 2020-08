Gasparri (FI). Conte, insieme all’Azzolina, può devastare scuola e famiglie. E’ un disastro

AgenPress – “La Azzolina per ignoranza e irresponsabilità rappresenta la peggiore persona che potesse occuparsi di scuola in questo periodo. E i grillini che insorgono definendo sessiste le critiche nei suoi confronti usano argomenti pretestuosi. Una persona incapace è una persona incapace, a prescindere dal sesso di appartenenza. A scuola ci deve andare, per colmare le sue evidenti lacune culturali”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Conte, insieme all’Azzolina, può devastare la scuola e le famiglie. Il disastro è sotto gli occhi di tutti. Personalmente ritengo che siano utili mozioni di sfiducia individuali, dibattiti con il Presidente del Consiglio, tutte le occasioni che possano consentire nel Parlamento di mettere in luce i disastri del governo. Gente che dovrebbe stare chiusa in una cella, non a Palazzo Chigi”.

“Il dibattito al Senato sulla situazione della scuola si impone. Su questo Conte deve rendere delle comunicazioni e deve anche spiegare le sue responsabilità sull’occultamento delle prove riguardanti la condotta del governo in occasione dei primi blocchi del territorio italiano. Conte può inquinare le prove, reiterare quelli che a nostro avviso sono dei chiari reati”.