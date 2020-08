Oipa: Fugatti vuol far diventare la sua terra un centro di detenzione per orsi

AgenPress. «Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha deciso di far diventare il suo territorio un centro di detenzione per orsi.

Ci chiediamo quale sia la base etica e scientifica della sua ultima ordinanza che prevede la cattura e la cattività per qualsiasi orso che si dovesse solo avvicinare ai centri abitati.

Invece di collezionare orsi nei recinti, Fugatti dovrebbe lavorare sulla prevenzione e, se è vero che il numero degli esemplari sta crescendo, su un piano di sterilizzazione. Per non far diventare il Life Ursus un Caught Ursus. E prenda esempio dalla Regione Abruzzo dove la convivenza uomo-orso non presenta criticità».