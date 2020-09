Usa. Trump, c’è una guerra contro le forze dell’ordine, schiererò la Guardia Nazionale

AgenPress – “Abbiamo bisogno di ordine nelle nostre città. Per questo sono pronto a schierare gli uomini della Guardia Nazionale”.

Lo ha detto Donald Trump nel corso di una conferenza stampa. “C’è una guerra contro le forze dell’ordine. I democratici hanno perso il controllo e sono in mano alla sinistra radicale, alla criminalità, e i loro sindaci si rifiutano di mettere i rivoltosi in carcere. Invece quello che serve è tolleranza zero contro l’anarchia e la violenza, quello di cui abbiamo bisogno è ordine, altrimenti la democrazia è morta”.