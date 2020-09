Coronavirus. In aumento i contagi, 1.733, Sono 11 le vittime

AgenPress – Sale il numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.733, cioè se ne contano 336 rispetto ai 71 registrati ieri. Il totale di casi è ora di 274.644. Sale anche il numero di decessi: sono 11 rispetto a ieri, portando il totale a 35.518.

Grande incremento del numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute sono 113.085, quasi 20mila in più di ieri quando erano stati 92.790. Il totale dei tamponi supera ora quota 9 milioni (9.034.743).

Sono 121 i pazienti ricoverati in terapia intensiva secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute sull’emergenza coronavirus. Attualmente i positivi in Italia sono 30.099, 28.371 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 1.607 sono ricoverati con sintomi e 121 in terapia intensiva.

Record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi.

Sono 337 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull’emergenza sanitaria. In particolare resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (26, -1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del Covid-19. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 76.574 (+107), di cui 1.317 dimessi e 75.257 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 244 (+19).

I tamponi effettuati sono 27.324, il totale complessivo sale a 1.671.516. Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 11.771.

Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 879, mentre il numero totale di guariti è di 7.204. Sono attualmente positive 3.688 persone, 363 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 3.316.