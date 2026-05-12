Riforma medicina territoriale, Schillaci incontra sindacati con Presidenti di Regione

“Vogliamo una sanità più moderna e più vicina ai cittadini”

AgenPress. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato oggi al Ministero le Organizzazioni sindacali dei Medici di medicina generale nell’ambito della stesura della riforma della medicina territoriale.

Hanno partecipato alla riunione il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, i Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del Lazio, Francesco Rocca, della Campania, Roberto Fico, e gli Assessori alla Salute della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, e della Regione Emilia-Romagna, Massimo Fabi.

All’incontro erano presenti anche il presidente della Commissione Sanità del Senato, Franco Zaffini, e il presidente della Commissione affari sociali della Camera, Ugo Cappellacci, la senatrice Elena Murelli e il Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Paolo Barelli.

“Dobbiamo dare ai cittadini una sanità più moderna e più vicina – ha sottolineato il Ministro Schillaci -. Vogliamo dare più servizi ed evitare che vi siano ancora cittadini di serie A e serie B con zone scoperte dai servizi territoriali. Spero in un rapido e sereno confronto su una riforma che è attesa da tempo e guarda ai diritti dei cittadini”.

Al centro del confronto, il testo predisposto dalle Regioni sulla base della proposta presentata a fine aprile dal Ministro Schillaci.

Entro il prossimo giovedì le Organizzazioni sindacali invieranno al Ministero le loro proposte sul testo in esame.