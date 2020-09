Bielorussia. Arrestate decine di persone che hanno manifestato contro Lukashenko

AgenPress – 37 persone sono state arrestate a Minsk alla manifestazione dell’opposizione contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko.

Lo rivela l’ong Viasna, mentre “gli agenti di polizia a Minsk sono in stato d’allerta. Per mantenere la sicurezza, il numero delle squadre e delle truppe è stato aumentato. La polizia e le truppe del ministero dell’Interno impiegheranno un numero aggiuntivo di attrezzature speciali. I viali della città saranno bloccati per tutto il giorno”, ha detto il ministero dell’Interno bielorusso in una nota, confermando che sono 10 le persone arrestate.

Il centro di Minsk è presidiato da un ingente contingente di forze dell’ordine, che hanno chiuso l’accesso a Piazza Indipendenza e ad altri luoghi simbolo della capitale, come Piazza Ottobre e palazzo Indipendenza.

Stando al portale Tut.by, “decine di migliaia di persone” sono scese in strada solo a Minsk in occasione del 29esimo giorno di protesta (l’opposizione l’ha chiamata Marcia dell’Unità). Ma altri cortei non autorizzati sono in corso a Mogilev, Brest, Grodno. Le autorità non hanno nascosto le intenzioni di usare il pugno duro per tenere sotto controllo la situazione. Il ministero dell’Interno ha messo infatti in guardia la gente dal “pacchetto di misure che saranno intraprese per prevenire azioni illegali da parte dei manifestanti”.