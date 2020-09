Inghilterra. Accoltellamenti Birmingham, esclusa pista terroristica. Rissa tra giovani

AgenPress. Il Ministro inglese Raab, numero 2 del governo del premier Boris Johnson ha dichiarato, in merito agli accoltellamenti avvenuti stanotte in diverse zone del centro di Birmingham, che non sussiste nessuna informazione che che avvalori l’ipotesi terroristica.

Il Ministro ha affermato che l’accadimento è frutto di una violenta rissa, tra due gruppi di giovani in aree affollate di locali e ristoranti, che ha causato in un primo bilancio la morte di una persona e di 7 feriti di cui due gravi.