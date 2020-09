Willy. Perizia su abiti e cellulari degli arrestati. Legale fratelli Bianchi, minacce ai familiari

AgenPress – Una consulenza tecnico-scientifica sui vestiti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi (esperti di arti marziali), Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tutti di età compresa tra i 22 e i 25 anni, tutti di Artena, arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

E’ quanto disposto dalla Procura di Velletri che sulla vicenda di Colleferro procede per il reato di omicidio preterintenzionale in concorso. Secondo quanto riferito dai difensori, al termine degli interrogatori di convalida, i pubblici ministeri hanno anche in programma l’analisi dei cellulari e delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona della rissa.

L’avvocato Massimiliano Pica, difensore dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ha riferito che “in queste ore stanno arrivando pesanti minacce ai familiari dei miei assistiti. Questa è una vicenda drammatica che ha distrutto quattro famiglie. Attendiamo che l’indagine accerti cosa sia avvenuto ma chiediamo massima attenzione a tutti in queste ore così delicate”.