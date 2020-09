Alitalia, Silvestroni (Fdi): statale ma per poco. De Micheli genera caos

AgenPress. “Una nuova Alitalia statale ma per poco, così il governo genera solo caos. La ministra De Michele continua a non avere le idee chiare e con lei tutto il governo.

In Italia manca un piano aeroportuale serio, Alitalia ancora non ha un piano industriale e non sarà di Stato, per altri cinque anni quindi peserà sulle tasche dei cittadini. Basta buttare soldi degli italiani e favorire società estere, serve un governo che faccia gli interessi del Paese, il prima possibile.”

Così in una nota il deputato e capogruppo di FDI Marco Silvestroni in commissione trasporti a Montecitorio.