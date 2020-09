Willy. Alessia Morani (PD). Fratelli d’Italia mi ha querelata? Ci vedremo in Tribunale

AgenPress – “Ieri ho pubblicato un post sul brutale assassinio di Willy Monteiro in cui ho scritto queste parole:

Il problema non sono solo i delinquenti che per 20 minuti hanno massacrato di botte #WillyMonteiro avendo cura di spegnere i lampioni per agire con l’oscurità come solo i vigliacchi sanno fare, ma è il contesto culturale in cui quei delinquenti proliferano.

La famiglia dice “in fin dei conti cos’hanno fatto? Era solo un extracomunitario”. E poi c’è quella destra italiana che da anni fa solo propaganda di odio nei confronti degli immigrati che denunciamo da troppo tempo inascoltati.”.

Lo scrive su Facebook Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Mise, replicando alle accuse che le vengono mosse da parte da Fratelli d’Italia”.

“Questo è il frutto avvelenato di tutto quell’odio.

In seguito a questo post diversi esponenti di Fratelli d’Italia compresa la Meloni sono intervenuti dicendo che “devo vergognarmi, dimettermi, che sono una sciacalla”. Come potete constatare voi stessi io non ho nominato nessun partito ma evidentemente qualcuno ha la coda di paglia. Sono anzi oggetto da ore di una aggressione social da parte dei sostenitori di FDI.

Ho appreso poi dalla stampa che sarei stata querelata da Fratelli d’Italia per avere pubblicato nella mia pagina social notizie uscite su tutti i quotidiani e le testate on line. Se pensano di intimidirmi con la minaccia di una querela hanno proprio sbagliato persona. Ci vedremo in tribunale”

P.s pubblico qui sotto un esempio della bella gente che hanno scatenato contro di me