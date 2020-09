Nicola Zingaretti: “Tre grandi cantieri per il Paese”

“Il primo è un patto per le riforme dopo il Sì al referendum. L’agenda c’è: superamento del bicameralismo paritario, per cui è pronto un testo di legge che depositeremo a giorni in Parlamento. Poi la legge elettorale, per cui c’è un testo base e crediamo che bisogna andare avanti. La riforma dei regolamenti parlamentari, che è già incardinata, e infine la riforma del sistema delle autonomie locali, per cui è giunto il tempo di mettere ordine in questo campo, insieme ai sindaci e agli amministratori locali”.

“Il secondo cantiere è il rilancio di una nuova agenda di governo che deve mettere a fuoco le priorità: i decreti sicurezza vanno varati e approvati, non cancellati, perché quelli di Salvini non erano decreti sicurezza. Poi bisogna entrare nel vivo del recovery fund, su cui crediamo che serva produrre le scelte. Il cuore deve essere quello di puntare su green economy, digitalizzazione, inclusione sociale per dare vita al più grande piano di occupazione giovanile e femminile, basato su crescita e lavoro. Dobbiamo poi costruire la migliore sanità del mondo, anche utilizzando i canali di finanziamento che arrivano dal Mes, ma uscendo dalle discussioni ideologiche e nominalistiche”. “Infine, il cantiere del rinnovamento e del radicamento del partito. Vogliamo aprire un percorso, una sfida nel rapporto con la società. Aprire un confronto e una piattaforma politica che sia frutto del confronto con il Paese, con mondo della cultura, del lavoro, dell’impresa, della scienza. La carta fondamentale dei democratici. E accanto a questo una riforma organizzativa che porti questo soggetto ad essere sempre più inclusivo verso quella parte di società che in questa fase è tornato ad accendere i riflettori verso di noi”.