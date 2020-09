Daniela Santanchè (FDI): La vittoria della sinistra è pura fantasia

AgenPress. “La narrazione degli ultimi due giorni post voto vuole far passare la storia di una vittoria del centrosinistra ed una cocente sconfitta del centrodestra a me questa sembra pura fantasia. Fa piacere sapere che al Pd la perdita di una regione come le Marche governata da loro negli ultimi 25 anni sia semplicemente un dettaglio di poca importanza questo a dimostrare quale sia l’attaccamento di certa sinistra per i territori.

È chiaro che il loro spirito sia mosso da puro calcolo politico e lo dimostrano quotidianamente dovrebbero interrogarsi di più sui motivi di disaffezione dell’elettorato nei loro confronti invece di usare toni trionfalistici ogni volta che racimolano una manciata di voti.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).