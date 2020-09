L’ opinione di Roberto Napoletano. Non è un Governo a buon mercato

Dalla “svendita” del pezzo più pregiato della rete della fibra al braccio di ferro su Autostrade Si continua a usare la Cassa Depositi e Prestiti per farle fare quello che non può fare e non per quello che deve fare. Così ci giochiamo la reputazione internazionale e facciamo sparire quel po’ di impresa e di finanza che ancora credono nell’Italia. E sul Recovery Fund non riusciamo nemmeno a mettere insieme un elenco mirato che possa essere approvato e finanziato