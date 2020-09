Cassazione: Unaep, piena sintonia con le parole del Presidente Curzio

AgenPress. “Unaep coglie l’occasione di questa assemblea, che si svolge a pochi giorni dalla nomina di Pietro Curzio a primo presidente della Corte di Cassazione, per augurargli buon lavoro e ringraziarlo per le lucidissime dichiarazioni rilasciate sul ruolo degli avvocati”. Lo ha detto il presidente di Unaep, Antonella Trentini, nella relazione introduttiva tenuta durante l’assemblea nazionale dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici che si è svolta questa mattina a Roma.

“Nell’affermare che ‘Insieme rappresentiamo la giurisdizione’ il presidente Curzio dimostra che il sistema giustizia per essere efficace ed efficiente deve potersi fondare su un sistema bipolare paritario, un sistema che, per agire nella medesima direzione e a tutela dei medesimi interessi pubblici, sia posto sullo stesso piano nell’unica carta che può sigillarne l’unitaria rappresentanza della giurisdizione: la Costituzione”.

Quanto all’attività svolta dall’associazione, il presidente Trentini ha sottolineato il lavoro svolto a tutela dell’avvocatura pubblica, con la risoluzione di vari contenziosi, e soprattutto con l’accordo sottoscritto con la Uil Fpl per la contrattazione, confermato dal referente Bruno Galante presente ai lavori.

Unaep, associazione nata nel 1971, è oggi presente in tutta Italia con propri iscritti, è articolata in sedi regionali e conta oltre 900 iscritti su un bacino totale di avvocati iscritti all’elenco speciale di circa 4.000 unità. Nell’ultimo decennio Unaep si è imposta nel panorama forense, giurisdizionale e politico come interlocutore affidabile, propositivo, concreto, collaborando sia all’erogazione della formazione con stipula di apposito protocollo d’intesa con il CNF e con la Scuola Superiore del CNF, che con gli organi parlamentari per l’elaborazione dei provvedimenti di legge che la riguardano: dall’art. 23 della riforma forense, che riporta i principi di indipendenza ed autonomia, la cui tutela costituisce oggetto e scopo dell’Associazione; all’attività nelle Commissioni parlamentari per la Legge di Stabilità, per il DL 90/2014.