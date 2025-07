Il Garante Nazionale ha partecipato al lancio del Progetto di odontoiatria ed oculistica sociale destinato ai detenuti

AgenPress. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL) – Avv. Irma Conti – ha partecipato oggi a Biella, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On. Avv. Andrea Delmastro Delle Vedove, al lancio del primo Progetto di odontoiatria ed oculistica sociale destinato ai detenuti della locale Casa Circondariale.

Il progetto arriva a meno di un anno dalla stipula del Protocollo d’intesa firmato dall’allora Presidente del GNPL, Avv. Felice Maurizio D’Ettore, con il DAP (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e l’INMP (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà) al fine di migliorare la capacità d’accesso alle cure mediche per la popolazione residente nelle carceri italiane.

“Sin da subito, nell’assunzione del mandato, con il compianto Presidente Avv. Felice Maurizio D’Ettore abbiamo individuato nella medicina penitenziaria uno dei pilastri della nostra azione, per la prevenzione per la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale”, dichiara l’Avv. Conti. “In tal senso – prosegue poi -, il Protocollo rappresenta una soluzione concreta nella annosa questione che attanaglia la “medicina” all’interno degli istituti penitenziari. Al pari delle altre criticità, tutte note, anche la cura della salute ha degli aspetti patologici cronici che vengono da lontano. È quindi una autentica soddisfazione, che a neanche un anno dalla definizione dell’accordo, questa progettualità sia effettivamente operativa”, conclude l’Avv. Conti.

Il Protocollo nasce come risposta concreta del Garante nazionale all’annosa questione della medicina penitenziaria e descrive azioni sinergiche finalizzate alla promozione e al miglioramento della capacità di presa in carico dei bisogni di salute delle persone detenute più vulnerabili. Una collaborazione quella tra GNPL, DAP e INMP a livello nazionale, che coinvolge anche le fasi di programmazione di interventi di promozione della salute, supportando le attività sanitarie già attive all’interno degli Istituti penitenziari italiani.

Il progetto presentato oggi a Biella, presenti anche il Vice Capo Dipartimento del DAP, Dott. Massimo Parisi, il DG dell’INMP, Dott. Cristiano Camponi, la Dott.essa, Anna Maria Dello Preite, Direttrice della Casa Circondariale di Biella, e il Direttore generale ASL BI, Dott. Mario Sanò, punta in particolare a potenziare gli ambulatori di odontoiatria e oculistica sociale, sia garantendo una maggiore presenza di personale medico sia attraverso l’ammodernamento delle attrezzature e dei dispositivi sanitari presenti, tra cui un nuovo riunito odontoiatrico. Entrambi i servizi sono finalizzati, inoltre, all’erogazione di protesi odontoiatriche mobili e lenti correttive per i detenuti dell’Istituto.