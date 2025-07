Il ministro Nordio alla conferenza per la ripresa dell’Ucraina 2025 inaugurata dal Presidente Meloni

AgenPress. Il Guardasigilli Carlo Nordio partecipa alla Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina (URC2025), che si terrà il 10 e l’11 luglio presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma. La Conferenza, aperta dagli interventi del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ospita 100 delegazioni governative e 40 di Organizzazioni internazionali.

Nel pomeriggio di giovedì 10 luglio, dalle 17.30, il Ministro coordina i lavori del panel della seconda sessione della giornata dedicata al rafforzamento dello Stato di diritto in Ucraina (“Strengthening Rule of Law Through Integrity and Enforcement Efforts”).

Partecipano ai lavori Olha Stefanishyna, Ministra della Giustizia e Vicepremier dell’Ucraina con delega all’Integrazione europea ed euroatlantica; Stephen Doughty, Ministro del Regno Unito, il Nord America e i Territori d’Oltremare; Alain Berset, Segretario Generale del Consiglio d’Europa; Mathias Hubert Paul Cormann, Segretario Generale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico; Viktor Pavlushchyk, Capo dell’Agenzia Anticorruzione ucraina; Denys Maslov, Presidente del Parlamento ucraino.

A conclusione del panel, il Ministro Nordio e la collega Stefanishyna sigleranno un Protocollo d’intesa sulla cooperazione in ambito penitenziario, documento con cui si concreta la collaborazione avviata tra i due Paesi durante la visita del Guardasigilli a Kiev, nel giugno 2024.