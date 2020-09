Reddito di Cittadinanza, Giacomo Portas (Moderati): Va modificato quanto prima, così com’è non va bene

AgenPress. “Anziché pensare a come creare nuovi posti di lavoro, a sbloccare i cantieri, a far funzionare la scuola, a sistemare la sanità, ancora sprechiamo fondi importantissimi per il Reddito di Cittadinanza, che oltre a non creare lavoro, incentiva il lavoro in nero.

Stiamo attraversando un periodo drammatico per quanto riguarda la nostra economia, non dovremmo favorire l’assistenzialismo, ma dare la possibilità a migliaia di italiani di poter lavorare. Il Reddito va modificato quanto prima, perché così com’è non va bene.”

Lo dichiara l’On Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).