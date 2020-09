Reddito di Cittadinanza, Gianfranco Librandi (IV): Non funziona, nessuno controlla non si può andare avanti così, va cambiato

AgenPress. “Il Reddito di cittadinanza non funziona, e va cambiato adesso, non possiamo continuare a rinviare. La priorità del nostro Paese è il lavoro, non possiamo continuare a favorire l’assistenzialismo.

Il Reddito di cittadinanza fu messo a disposizione per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, ma non è mai stato possibile verificare se i percettori del reddito accettassero o meno i lavori offerti, servono più controlli. Ad oggi non c’è nessuna verifica su chi offre e chi domanda lavoro, quindi non possiamo sapere le esigenze delle imprese.

Non è possibile tollerare tutto ciò, la disoccupazione giovanile è alta, migliaia di ragazzi cercano lavoro e altrettante imprese non trovano lavoratori, bisogna rivedere il sistema. Gli italiani hanno bisogno di lavorare, ma hanno bisogno di farlo adesso, l’assistenzialismo non serve.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).