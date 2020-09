Energia: Arera, dal 1° ottobre elettricità +15,6%, gas +11,4%

Unione Naz. Consumatori: stangata record, aumento di 166 euro, +70 euro per luce e +96 euro per il gas. Record storico per rialzi di luce e gas: la top ten degli aumenti

AgenPress. Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° ottobre la bolletta dell’elettricità registrerà un aumento del 15,6% mentre quella del gas dell’11,4%.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa spendere su base annua (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 nell’ipotesi di prezzi costanti), 70 euro in più per la luce e 96 euro in più per il gas. Una maggior spesa complessiva, quindi, pari a 166 euro.

“Una stangata record, che non ha precedenti. Un primato assoluto. Mai, da quando ci sono gli aumenti trimestrali stabiliti dall’Authority, ossia dal gennaio 2003, si sono verificati rialzi così elevati” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ci aspettavamo, come al solito, che, con la riaccensione dei caloriferi si infiammassero anche i prezzi, soprattutto del gas. Ma non a questi livelli da primato! Una pessima notizia per le famiglie già in difficoltà per le conseguenze dell’emergenza Covid. Per questo avevamo proposto all’inizio della pandemia di ridurre l’Iva sul gas al 10% sull’intero consumo e non solo sui primi 480 Smc annuali come è attualmente” conclude Vignola.

Tabella n. 1: Top ten aumenti trimestrali della luce

N. Trimestre Aumento % 1 Ott–Dic 20 15,6 2 Apr-Giu 12 10,4 3 Ott-Dic 18 7,6 4 Lug-Set 18 6,5 5 Lug-Set 06 5,8 6 Apr-Giu 06 5,7 7 Gen-Mar 18 5,3 8 Gen-Mar 12 4,8 9 Ott-Dic 05 4,4 10 Lug-Set 08 4,3 10 Lug-Set 16 4,3

Tabella n. 2: Top ten aumenti trimestrali del gas