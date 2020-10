Cornavirus. Conte, in Parlamento chiederemo proroga stato emergenza fino al 31 gennaio

AgenPress – “Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai giornalisti a margine della visita alla scuola media ‘Francesco Gesuè’ a San Felice a Cancello (Caserta).

Già in mattinata si erano diffuse voci che il governo aveva valutato l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio, ovvero a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia. La proroga al momento scade il 15 ottobre ma il perdurare dell’emrgenza ha suggerito agli esperti del Cts di allungare i tempi dello stato di emergenza.

Il dossier e’ finito sul tavolo della riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte tenutasi dopo il Cdm di questa sera. Nel corso della riunione e del precedente Cdm, si apprende ancora, si e’ parlato anche di come sensibilizzare gli italiani sulla app Immuni.