Coronavirus. Fapi. “Urge nuova stagione di Governo, imprese chiedono riforme”

AgenPress – “La proroga dello stato di emergenza non può essere utilizzato per schivare le riforme di cui ha urgente necessità il Paese. La pandemia ha, inevitabilmente, indebolito anche la rappresentanza politica ed istituzionale, la quale appare balbuziente e indecisa rispetto alle questioni economiche e sociali da affrontare con urgenza e responsabilità”. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“E’ necessario – aggiunge il leader della Fapi – aprire una nuova stagione di governo, muovendo dalla consapevolezza che i programmi presentati agli elettori nel 2018 sono stati superati, essendo maturati nuovi bisogni e necessità”.

“Le preoccupazioni di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, sono fondate e meritano di essere assecondate. La grave crisi economica che attraversa il Paese, può essere fermata con un programma di spesa del recovery fund aperto alle istanze del mondo produttivo ed attento all’occupazione”, conclude Sciotto.