Pakistan. Rapita, drogata e stuprata da un branco di 6 uomini

AgenPress – Non si ferma la sequela di stupri in Pakistan. Questa volta la vittima è una donna rapita a una fermata dell’autobus e poi drogata e stuprata da un branco di 6 uomini nella provincia orientale del Punjab.

“Gli uomini mi hanno portato in una pensione dove c’erano altri quattro ad aspettarci. Tutti e sei mi hanno violentata uno per uno “, ha raccontato la donna alla Polizia.

Il fatto risale al 24 settembre scorso quando stava aspettando il pullman e due uomini in macchina si sono fermati e le hanno offerto un passaggio a casa. Appena salita in macchina, la donna è stata drogata e portata in un luogo vicino. Dopo lo stupro la vittima è stata lasciata nei campi da dove ha chiamato un’amica che l’ha portata a casa. Finora la polizia ha identificato due dei presunti stupratori.