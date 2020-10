Gregoretti. Gup in camera consiglio per istruttoria. Pm, chiede archiviazione

AgenPress – La Procura di Catania ha nuovamente richiesto, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, l’archiviazione di Matteo Salvini, difeso da Giulia Bongiorno, dall’accusa di sequestro di persona per la gestione dello sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti. In aula, per l’accusa, è presente il sostituto procuratore Andreas Bonomo. L’udienza si è svolta davanti al gup Nunzio Sarpietro che si poi è ritirato in camera di consiglio per decidere su richieste probatorie.

Prima il Gup aveva invitato le parti a concludere brevemente in attesa di decidere sulle richieste probatorie che sono state avanzate, riservandosi di dare nuovamente la parola alle parti dopo la sua decisione sulle richieste probatorie.