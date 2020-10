Maltempo: Carfagna, dissesto assente in PNRR. Imperativo inserirlo

AgenPress. “È imperativo inserire nel Recovery Plan italiano un capitolo dedicato alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Nella bozza di linee guida trasmessa alle Camere non vi è traccia dell’argomento.

Una dimostrazione di miopia da parte del governo. Quando le persone muoiono non bastano le dichiarazioni d’intenti, per questo faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per far destinare parte dei fondi in arrivo dall’Europa alla cura del nostro territorio.

Anche se oggi è il giorno del dolore e del cordoglio, ci stringiamo ai familiari delle vittime, a chi vive nelle zone flagellate e ai governatori delle regioni investite dall’ondata di maltempo, la politica deve essere lungimirante e riparare ai troppi errori e danni fatti nel corso degli anni”.

Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.