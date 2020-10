Stato d’emergenza, Cesa (UDC): “Ora scongiurare l’invio di 9 milioni di cartelle esattoriali”

AgenPress. “Ottenuta la proroga dello stato d’emergenza, Conte non dimentichi di tutelare le famiglie e le imprese anche sul piano economico. Tra pochi giorni, senza un prolungamento del rinvio fissato al 15 ottobre, gli italiani potrebbero vedersi recapitare 9 milioni di cartelle esattoriali.

In un momento di estrema difficoltà, con il PIL in caduta, la disoccupazione in crescita e l’incertezza sul futuro prossimo, si vuole correre il rischio di mettere ancora più in difficoltà gli italiani?”.

Lo afferma in una nota Lorenzo Cesa, Segretario Nazionale UDC.