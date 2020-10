Coronavirus: la Commissione approva un terzo contratto per garantire l’accesso a un potenziale vaccino

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Poiché il coronavirus continua a diffondersi in modo preoccupante in tutta l’Europa, è fondamentale trovare rapidamente un vaccino.

Sono lieta dell’accordo che siamo riusciti a concludere con Johnson & Johnson per l’acquisto di vaccini per 200 milioni di persone. Sarà il nostro terzo contratto con una casa farmaceutica. Il nostro obiettivo è fornire ai cittadini dell’UE vaccini sicuri ed efficaci non appena vengono messi a punto.”