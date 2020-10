Cicchitto (ReL): Anm e Csm non posso pensare di cavarsela espellendo Palamara

AgenPress. “Hanno ragione i radicali. Occorre la commissione parlamentare d’inchiesta sulla situazione della magistratura.

La ANM è il CSM non possono pensare di cavarsela espellendo Palamara quasi che l’uso del trojan non abbia messo in evidenza pratiche che nel passato sono state nella sostanza ancora più gravi perché hanno messo in moto meccanismi sostanzialmente eversivi nei confronti dell’equilibrio politico allora in atto. Allo stato siamo di fronte ad una metodologia omertosa e ad una scandalosa fuga dalle responsabilità”.

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).