Coronavirus. Stati Uniti, morti 8.000 visoni in Utah

AgenPress – Almeno 8.000 visoni sono morti in Utah, negli Stati Uniti, dopo aver contratto il coronavirus: lo riporta la Cnn. Il virus è comparso negli allevamenti lo scorso agosto, dopo che alcuni allevatori si sono ammalati a luglio, ha spiegato il capo veterinario dello Stato, Dean Taylor.

Il virus è stato trasmesso quindi dall’uomo agli animali e finora non si registra alcun caso di contagio dai visoni infetti all’uomo. Gli allevamenti colpiti sono nove. E’ la prima volta che i visoni negli Stati Uniti si ammalano di covid. Secondo il dipartimento dell’Agricoltura, casi analoghi sono stati registrati nei Paesi Bassi, in Spagna e in Danimarca.