Vittoria storica!!!! Lav. Consiglio di Stato sospende sperimentazione su macachi

AgenPress – Il Consiglio di Stato “sospende, fino alla discussione collegiale in udienza pubblica – che fissa al 28 gennaio 2021 – la esecutorierà della sentenza appellata e gli atti impugnati in primo grado”. Il Consiglio di Stato di fatto ordina la sospensione della sperimentazione sui macachi delle Università di Torino e Parma, ribadendo la sentenza del Tar.

Alla luce delle evidenze emerse durante l’intero iter legale, il supremo organo della giustizia amministrativa ha disposto che gli esperimenti vengano immediatamente interrotti, richiedendo un dovuto “approfondimento scientifico analitico e motivato” da parte di un ente terzo che dovrà confrontarsi con le parti: una grande novità rispetto al passato e quello che LAV chiede da sempre perché, commenta l’associazione, “non è più possibile accettare che la ricerca non risponda alle Leggi e che il Ministero della Salute dia autorizzazioni-fotocopia senza verifiche preventive”-

Estremamente significativo è anche il fatto che il Consiglio di Stato ritenga l’urgenza, circa la possibilità che uno slittamento dei termini del progetto di ricerca possa far perdere alle Università parte del finanziamento europeo di ben due milioni di euro, “recessiva rispetto alla cecità provocata in sei esseri senzienti, con indubbia sofferenza (e con la successiva, certa destinazione all’abbattimento)”.

Questa importante pronuncia, finalmente, fa chiarezza oltre il “muro di gomma” che

difende un progetto sperimentale in cui emergono sempre di più requisiti mancanti,

incongruenze e insufficienti valutazioni di parte, come quella dell’organismo interno

dell’Università di Parma, e ristabilisce la prevalenza dell’interesse alla protezione degli

animali, degni di tutela. In particolare, la sperimentazione oggetto del progetto “Lightup” prevede la lesione della vista, con invasivi interventi al cervello, e l’uccisione finale

degli animali, esperimento classificato dallo stesso Ministero della Salute con il grado

di dolore più alto ed eseguito su delle specie fortemente protette dalle norme

nazionali ed europee.

Nella memoria depositata dalla controparte (il Ministero della Salute ha

incredibilmente rappresentato anche le Università, a riprova della commistione fra

controllore e controllati) questa volta non erano presenti i verbali di nuove ispezioni,

fatto che non ci lascia stupiti in quanto, le volte precedenti, sono sempre emerse

irregolarità e particolari che hanno fatto trapelare come presso l’Università di Parma

non sia tutto perfetto come dichiarato da chi la rappresenta.

Nell’annunciare questa storica vittoria e in attesa dei prossimi sviluppi, LAV fa notare

le indebite pressioni mediatiche pervenute nelle ore immediatamente precedenti la

pronuncia giudiziaria, da parte del fronte pro sperimentazione animale: “scandaloso il

tentativo della Senatrice Cattaneo, di influenzare, nelle ore precedenti la sentenza del

Consiglio di Stato, la decisione della Commissione giudicante. Inaccettabile che una

senatrice a vita, sfrutti la sua posizione per pubblicizzare note posizioni pro vivisezione

e millantando che la sospensione del progetto Light-up, comporterebbe la rinuncia alla

ricerca scientifica o, addirittura, la criminalizzazione della stessa; concetti non solo falsi

ma scorretti nei confronti dei cittadini che dovrebbe rappresentare.

Se impiegasse pari zelo per difendere e lavorare a sostegno della ricerca con i metodi alternativi, come richiesto dalla Legge, avremmo finalmente un’Italia rivolta al futuro invece di assistere, incredibilmente, alla difesa di un modello obsoleto risalente a fine’800, che ci lascia fanalini di coda in UE – commenta l’associazione che aggiunge – non si tratta però dell’unico tentativo di indebita pressione.

All’intervento della Senatrice Cattaneo,

infatti, ha fatto eco nelle stesse ore una lettera aperta di professori universitari,

ricercatori e società varie nella quale si parla di campagna di disinformazione LAV, e la

precedente sentenza del Consiglio di Stato viene definita priva di fondamento

scientifico. Comportamenti discutibili che attaccano l’autorevolezza e la competenza di

uno dei più alti gradi della giustizia italiana e che dimostrano quanto la nostra

battaglia abbia colpito nel segno”.

“Ora LAV, protagonista della campagna #CIVEDIAMOLIBERI, in corso da oltre un anno

e già sostenuta da 440.000 persone attraverso la petizione su

www.change.org/civediamoliberi, nell’attesa dell’udienza finale di merito, rinnova la

richiesta al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di revocare l’autorizzazione a

questo esperimento – dichiara Gianluca Felicetti, Presidente LAV che aggiunge –

confermiamo la volontà di accogliere i macachi in un centro di recupero specializzato

in primati, in modo che possano affrontare un percorso di riabilitazione che li porti ad

essere liberi dalla paura degli anni passati nelle gabbie, quanto poteva già avvenire per

i due animali rimandati indietro nei mesi scorsi fino al fornitore e dall’Università di

Parma, comportamento questo giudicato anche dal Consiglio di Stato nella sua odierna

Ordinanza, in relazione a quanto voluto dal Decreto Legislativo sulla sperimentazione”.