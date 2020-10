Ue, Zanni/Campomenosi (Lega), totale sintonia con Salvini e Giorgetti, in Ue per far sentire nostra voce

AgenPress. “Totale sintonia con il segretario Matteo Salvini e con il responsabile Esteri Giancarlo Giorgetti: questa mattina a Roma, una riunione costruttiva e ricca di spunti per fare il punto sull’attività della Lega al Parlamento Europeo e per essere ancora più incisivi, tanto in Italia quanto in Europa con le nostre idee e specificità all’interno del gruppo Identità e Democrazia.

Gli eventi degli ultimi mesi in Ue hanno confermato la fondatezza delle nostre posizioni, dal Patto di Stabilità alle misure di austerity, messi in crisi e accantonati con l’emergere dell’epidemia e delle sue conseguenze. Il comportamento della Bce e i possibili progressi sul Recovery Fund sono conferme che noi abbiamo ragione: hanno seguito le posizioni della Lega piuttosto che i proclami del Pd.

L’Europa che promuove l’immigrazione senza limiti, nuove eurotasse, e penalizza le aziende italiane non ci appartiene. Porteremo avanti con forza e orgoglio le nostre battaglie in materia di difesa dei confini nazionali, controllo dell’immigrazione, per un ambientalismo coerente con lo sviluppo che non soffochi cittadini e imprese, ma li aiuti a rendere l’Europa dei popoli di nuovo protagonista di crescita e sviluppo. Proseguiamo il lavoro e la sfida positiva per un’Italia forte e protagonista”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo ID, e Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.