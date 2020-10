Morta Jole Santelli. Mulé (FI). Donna libera e indipendente. Forte come solo le donne del Sud

AgenPress – “Jole era una donna che non seguiva la corrente del fiume, preferiva risalire e andare anche contro le rapide del conformismo. Jole era una donna libera e indipendente. Forte come solo le donne del Sud, le donne calabresi sanno essere. Pescare nel pozzo della memoria per consegnare al ricordo episodi di una vita significherebbe fare torto omettendo qualcosa. Porterò sempre con me la sua tenace e ostinata voglia di giustizia, mai un tanto al chilo ma sempre rispettosa della persona e delle regole. Jole era una garantista che amava per questo la giustizia e odiava i soprusi”.

Lo scrive su Facebook Giorgio Mulé (FI). “Si è battuta come una leonessa per molte “cause perse” ma che valeva invece la pena di combattere. Ci siamo ritrovati insieme tante volte sullo stesso lato della barricata, magari isolati ma sempre fieri di essere dalla parte del giusto. Jole c’è stata rubata troppo presto proprio quando la sua esperienza e il suo straordinario amore per la Calabria iniziavano a prendere forma e sostanza. Con la sua scomparsa non solo la comunità di Forza Italia ma tutta l’Italia perde una straordinaria paladina della libertà e un esempio per le istituzioni”.