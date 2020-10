Morte Jole Santelli. Calderoli, “era una combattente, lo dimostrava ogni giorno, con coraggio, orgoglio e dignità”

AgenPress – “La notizia della scomparsa dell’amica Jole Santelli mi lascia senza fiato. Per sette anni ho combattuto ogni giorno la battaglia contro un tumore, tra operazioni e terapie, per cui ho provato sulla mia pelle cosa significhi convivere con il dolore e la paura. Andare comunque avanti, nel proprio lavoro: anche Jole come me lo faceva da anni e anche lei riusciva a lavorare con il massimo impegno, con la massima passione e la massima professionalità, anche con il sorriso, prima da deputato e in quest’ultimo anno da governatore della sua amata Calabria”.

Così Roberto Calderoli (Lega). “Era una combattente, lo dimostrava ogni giorno, con coraggio, orgoglio e dignità.

Amava la sua Regione e i suoi concittadini, amava il suo incarico da governatore per le responsabilità che comportava, stava dimostrando ogni giorno con i risultati concreti l’importanza del suo lavoro da presidente.

Perdiamo una grande donna e un bravo amministratore, perdo un’amica giovane, che resterà un esempio per tutti e lascerà un grande vuoto a livello umano e a livello politico.

Una preghiera per Jole e per la sua famiglia.