Consumi: Confinprese-Ey, peggioramento a settembre (-13,5%)

AgenPress. Un pessimo segnale sul fronte dei consumi, specie in vista delle prossime festività natalizie. Lo afferma il Codacons, commentando la battuta d’arresto fatta registrare a settembre dai consumi delle famiglie e monitorata da Confimprese-EY.

“I dati diffusi da Confimprese confermano i nostri allarmi e fotografano una situazione di grande incertezza che ha riflessi diretti sulle spese delle famiglie – spiega il presidente Carlo Rienzi – Gli acquisti risultano in calo in moltissimi settori, dalla ristorazione all’abbigliamento, un trend negativo estremamente preoccupante soprattutto in vista delle prossime festività”.

“I consumi di Natale sono fortemente a rischio, perché in tale clima di incertezza e preoccupazione le famiglie saranno portate a contrarre le spese in un periodo, quello delle festività, che concentra una parte sostanziosa delle spese degli italiani, generando solo nel mese di dicembre un giro d’affari per consumi pari a 110 miliardi di euro su un totale annuo di 900 miliardi – prosegue Rienzi – Il Governo deve quindi dare certezze e fiducia alle famiglie e sostenere redditi e potere d’acquisto per evitare una scia di sangue sul fronte del commercio e delle imprese”.