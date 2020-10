AgenPress. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 15.199 casi di contagio da Coronavirus. Si registra un’impennata di casi confrontando il dato di oggi con quello di ieri 10.874.

I deceduti sono 127 rispetto agli 89 del giorno precedente. Si configura il dato più alto da quando è ripreso a crescere il contagio.

In Lombardia i nuovi casi sono 4.125, in Piemonte 1.799, in Campania 1.760.

E’ quanto diramato oggi dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.