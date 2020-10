AgenPress – Dodici bambini sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in un raid aereo, ieri sera, sulla moschea dove i piccoli stavano studiando, nel villaggio di Hazara Qisshlaq, nella provincia afghana di Takhar. Lo ha comunicato il portavoce del governatore della provincia Jawad Hijri. La strage avviene all’indomani dell’uccisione di 40 soldati afghani in un attacco dei talebani in una base militare nella stessa aerea.