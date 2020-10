Covid, Sen. Fiammetta Modena ( FI): “Bene Presidente Tesei su organizzazione rete ospedaliera umbra”.

AgenPress. “La Giunta regionale dell’Umbria e la Presidente Donatella Tesei hanno responsabilmente preso atto della impennata della pandemia nella nostra Regione, come in tutta Europa – lo afferma la Senatrice umbra Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia – le risposte modulari e di organizzazione della rete ospedaliera sono razionali, non improntate alla emotività del momento.

Il Covid è un nemico che si combatte con la organizzazione e il gioco di squadra. Questo è il messaggio forte che ho colto nell’agire della Presidente – aggiunge l’esponente forzista – é la risposta che va data: i contagi non sono un problema di per se stessi – conclude Fiammetta Modena – lo sono se ospedali, medici, malati vengono lasciati al loro destino senza una pianificazione e una immediata reazione. Ora va gestita questa fase.