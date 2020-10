Cicchitto (ReL): inaccettabile Davigo in tv che parla attraverso metafore, discutibili di Palamara

AgenPress. “È inaccettabile che il giudice Davigo, che dovrebbe essere terzo difronte a qualsiasi vicenda e che oltretutto ha anche giudicato il caso, si presenti in televisione a parlare attraverso metafore popolari, alquanto discutibili, di Palamara.

E ciò avviene nella stessa serata in cui va in onda un servizio alla trasmissione “Le Iene” in cui Ermini viene smascherato sulle falsità dette, ossia che dopo la sua elezione al CSM non ha più avuto contatti con lo stesso Palamara.

La vicenda dell’ex presidente ANM sta finalmente portando alla luce la vera faccia della magistratura in Italia. E ciò che stupisce è che sarà il solo Palamara a pagare per questo sistema consolidato a tutti i livelli.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).