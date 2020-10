Coronavirus, Fapi: “Indossiamo tutti la casacca Italia”

AgenPress. “Un Paese messo in ginocchio dalla pandemia non può dividersi sulle decisioni da assumere, in questo momento è responsabile ricostruire un clima di coesione nazionale per affrontare la drammatica crisi economica e sociale.

Le forze politiche non possono continuare a sottovalutare la protesta che arriva dalle piazze. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori sono allo stremo, dopo mesi di annunci fatti dal Governo a cui non sono seguiti impegni su fisco e lavoro. Rivolgiamo un accorato appello: indossiamo tutti la casacca Italia per salvare il Paese!”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.