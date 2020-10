Ddl Zan, Baldassarre (Lega), priorità Governo è legge omotransfobia mentre Paese va a picco

AgenPress. “Vergognoso che pur di far passare il Ddl Zan, la maggioranza si presti a discuterne in una Camera decimata tra Deputati positivi al Covid o in autoisolamento e a strumentalizzare una causa così delicata come quella dei disabili.

La realtà è che dei gravi disagi che affrontano quotidianamente gli oltre 4 milioni di persone con disabilità o non autosufficienti nel nostro paese importa ben poco a questi signori.

Il Ddl Zan rimane una mossa della sinistra per incatenare gli Italiani al pensiero unico, introdurre il gender nelle scuole e riempire le tasche delle associazioni Lgbt per cui sono già pronti 4 milioni di euro.

Mentre l’economia del paese va a picco e le famiglie non arrivano a fine mese, Zan, Cirinnà e i loro amici di sinistra farebbero bene a occuparsi dei reali problemi degli italiani invece di pensare a leggi inutili. Di una cosa possono stare certi: noi e tutte le famiglie italiane non ci dimenticheremo”.

Così Simona Baldassarre, Europarlamentare della Lega.