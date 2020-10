Messina (IDV): ”DL Ristori? Speriamo non sia il solito slogan”

AgenPress. Ieri il Presidente Conte ha firmato il DL Ristori, un piano di aiuti dal valore di 5 miliardi a favore delle imprese più colpite dall’ultimo DPCM. Noi, di Italia dei Valori, ci auguriamo che non sia l’ennesimo slogan, creato ad hoc per essere altisonante su giornali e social, ma che gli aiuti che dovrebbero pervenire direttamente su conto bancario dei beneficiari da parte delle agenzie delle entrate, siano realmente tempestivi e concreti e non ci si perda nella solita burocrazia italiana.

Assistiamo, conclude Messina, ormai da tre giorni a manifestazioni da parte di lavoratori che dopo mesi di chiusura hanno investito per rendere a norma le proprie attività, hanno dovuto ridurre i coperti e le entrate, e che oggi non possono più sostenere nuove chiusure.

Sembra superfluo, ma a quanto pare necessario, ricordare come dietro ad un ristorante, ad una piscina chiusa, ci siano famiglie e dipendenti che nonostante non lavorino riceveranno sempre le bollette, gli affitti e le tasse da pagare.

Vigileremo affinchè l’agenzia delle entrate non sia puntuale solo ad inviare cartelle esattoriali, ma anche a bonificare gli aiuti, vitali per i lavoratori italiani.

Il segretario Nazionale dell’Italia dei Valori Ignazio Messina.