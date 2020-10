Ferraresi (Giustizia): Sbloccati 92 mln per arretrati Giustizia, ora saldare pagamenti

AgenPress. “Con lo sblocco di ulteriori 92 milioni da parte del Mef, il Ministero della Giustizia procederà a saldare interamente gli arretrati in favore dei consulenti tecnici e dei professionisti del settore, come gli avvocati che hanno prestato patrocinio a spese dello Stato.

Sono risorse dovute da tempo e ora concretamente disponibili e rappresentano una boccata d’ossigeno per professionisti già colpiti duramente dalla crisi di questi mesi per il rinvio di processi e udienze. Condivido pienamente l’impegno con il ministro Bonafede di andare avanti per un vero cambiamento nei tempi di pagamento nella Pubblica amministrazione.

Ora i funzionari delegati per le spese di giustizia presso gli uffici giudiziari si attivino con il massimo sforzo possibile in questo periodo di emergenza, per consentire il tempestivo pagamento delle somme accreditate agli aventi diritto ed evitare un ulteriore allungamento dei tempi da parte dell’Amministrazione”.