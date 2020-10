Corteo e scontri a Roma. “Non si può morire né di Covid né di fame”

AgenPress – Dietro un grosso striscione “Tu ci chiudi, tu ci paghi” è partito il corteo dei movimenti da piazza Indipendenza per recarsi all’Università La Sapienza.

“Siamo in 5mila e il Governo ci ve ascoltare. Non si può morire né di Covid né di fame” dice un manifestante. Lungo il percorso sono stati accesi fumogeni e petardi verso il cordone delle forze dell’ordine schierato nei pressi dell’università. Dopo i disordini gli organizzatori al megafono chiedono “ricompattiamo il corteo, le cariche sono finite”.

Cori “corteo, corteo” in piazza Indipendenza. Non si può stare a casa se la casa non si ha – ha detto un manifestante al megafono – Questo è il momento: andiamo al Mise”. Intonati slogan “Pagherete tutto”.