Covid, Fapi: “Sottovalutato il ritorno del virus”

AgenPress. “Un nuovo lockdown è la sconfitta per il Governo, le regioni e il gruppo dei tecnici che da mesi sono impegnati a fronteggiare la pandemia. Si poteva certamente evitare di cadere in una nuova emergenza sanitaria se le analisi fatte la scorsa primavera, di un ritorno del virus in autunno, fossero state suffragate da una organizzazione diversa del sistema sanitario, dei trasporti e dei servizi pubblici a partire dalla scuola e dalla giustizia.

Per il numero dei contagi giornalieri si dovranno assumere certamente decisioni drastiche con nuove chiusure di attività commerciali ed artigianali, nonché della mobilità regionale. Questo graverà inevitabilmente sul tessuto economico e produttivo del Paese che ancora ieri sera si è ritrovato a manifestare nelle piazze italiane. Ai massimi livelli istituzionali del Paese chiediamo di assumere atteggiamenti responsabili, di evitare scontri, di profondere ogni sforzo possibile per salvare il Paese dalla crisi economica e sanitaria”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.