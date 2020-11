Coronavirus. Arcuri, situazione grave, non è il momento delle polemiche

Agenpress – “La situazione resta grave, ma non è fuori controllo grazie a tutti i provvedimenti messi in campo”. Così il commissario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa a Roma.

“Non c’è tempo per spaccare il capello in 4 o fare polemiche e tentare ardite interpretazioni dei dati”, dice il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa. “Le scelte che stiamo facendo e quelle dei prossimi mesi sono state e saranno assunte con il più alto senso di responsabilità. L’organizzazione istituzionale del paese è articolata su diversi livelli che non sono né in concorrenza né in contrasto tra loro. Ora come non mai, non è questo il momento dei contasti e delle divisioni. E’ il momento della collaborazione e della condivisione. Ce lo chiedono i cittadini che da troppo tempo soffrono, ce lo chiede il Capo dello Stato”.

“Oggi purtroppo in Italia ci sono 34.505 contagiati, dall’inizio dell’emergenza 824.879. Un numero impressionante, ormai sfido chiunque di noi a dire che non conosce almeno una persona colpita da questa terribile pandemia. Purtroppo il virus è ancora tra noi, se possibile più diffuso di prima, forse meno aggressivo ma comunque assai preoccupante”. “Registriamo un crescente affollamento nei reparti ospedalieri e non significativamente delle terapie intensive”.

“Non c’è nessuna entropia nelle terapie intensive in questo momento. E anche se più in ritardo rispetto alla prima ondata necessariamente si arriverà a un giorno in cui i pazienti in terapia intensiva saranno troppi e faremo di tutto perché non accada. Posso assicurare che non c’è nelle prossime settimane un rischio di questo genere”.

“Le misure messe in campo nelle settimane scorse iniziano a produrre i primi largamente insufficienti effetti sulla curva dei contagi”. “La situazione complessiva resta grave ma non è fuori controllo grazie a tutti gli sforzi, i provvedimenti e alle misure messe in campo e che stiamo organizzando con uno sforzo che anche in questi giorni non ha precedenti, ormai nessuno ha la forza di affermare che ci troviamo nella stessa situazione di marzo semplicemente perché non è così”.

“Oggi siamo capaci di intercettare gli asintomatici: il 65 per cento dei contagiati italiani è asintomatico o pauci sintomatico. Il virus colpisce dappertutto e l’Italia è bene che lo dica anche questa sera non è tutta uguale”. Arcuri ricorda il sistema di monitoraggio del virus fondato su 21 parametri e la differenzazione per fasce regionali. “Il sistema evita fin quando e’ possibile – dice – il lockdown di tutto il paese, evita fin quando è possibile che ci si trovi tutti quanti ad affrontare il lockdwon del paese con le scene di marzo scorso”.

“Abbiate fiducia in quello che stiamo facendo, servirà per uscire prima e meglio da questa stagione drammatica”. “In questi mesi non abbiamo mai sottovalutato il problema, sapevamo che c’era una tempesta nel mondo è che non potevamo restarne fuori. Stiamo facendo ogni sforzo e vogliamo dialogare con chi vorrà. Gli italiani stanno facendo la loro parte e noi continueremo a fare la nostra”.

“Noi consideriamo le residenze per gli anziani uno dei primi target destinatari di questa massiccia dotazione di test antigenici acquisiti, le Rsa saranno i primi luoghi che verranno interessati. L’impegno è di evitare fattispecie come quelle vissute nei mesi iniziali della pandemia”.