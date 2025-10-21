type here...

Piemonte. Operazione della DIA e dei Carabinieri: sequestrati beni ad un noto pregiudicato legato alla ‘Ndrangheta

AgenPress. La Direzione Investigativa Antimafia, unitamente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, ha dato esecuzione ad un decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Torino  su proposta del Direttore della DIA, nei confronti del nucleo familiare di un noto pregiudicato astigiano, attinto da numerosi provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale e venuto alla ribalta delle cronache per essere stato coinvolto e condannato in inchieste per gravi reati quali usura, estorsione e tentato omicidio e per avere contatti con esponenti di spicco di strutture criminali ‘ndranghetiste” presenti in territorio piemontese.

La misura ablativa ha colpito complessivamente 15 immobili, due compendi aziendali, quote di partecipazione societaria e numerosi rapporti finanziari per un valore totale di circa 2 milioni di euro, sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dal proposto.

L’interessato è stato altresì sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di permanenza nel Comune di Asti per 5 anni, da applicarsi una volta terminato il periodo di detenzione che il soggetto in questione sta attualmente scontando.

 

