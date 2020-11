AgenPress. “Servono fondi, e servono subito! Ok il Recovery Fund, soldi vanno spesi intelligentemente, ma c’è anche il Mes, e continuare a dire no per meri motivi ideologici è inammissibile, non possiamo permettere “capricci” inutili, è nostro dovere mettere il Paese in condizioni di rinascere, non affossarlo sempre di più!”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).