Roma, domani in Consiglio Comunale la Riforma delle Botticelle

Finalmente il Regolamento che trasferisce le botticelle nei parchi e nelle ville storiche approda in Aula Giulio Cesare, ma non è l’eliminazione promessa in campagna elettorale

AgenPress. Il Comune di Verona le ha abolite, ma a Roma la riforma delle botticelle prevede solo il loro spostamento nei parchi e nelle ville storiche.

L’Oipa Roma esprime comunque soddisfazione per il testo che finalmente toglie i cavalli dal traffico caotico della Capitale e attende di leggere il testo che uscirà dall’Aula, dati i vari emendamenti presentati.

«In campagna elettorale la sindaca Virginia Raggi promise che l’abolizione delle botticelle sarebbe stato il primo provvedimento a favore degli animali della sua Amministrazione», ricorda Rita Corboli, delegata romana dell’Oipa di Roma. «Di certo chi ama gli animali questo si aspettava. Il nuovo Regolamento per il benessere degli animali del Comune di Verona, approvato il 30 ottobre, tra le altre cose ha abolito carrozze trainate da cavalli. Perché qui non si è avuto questo coraggio?».