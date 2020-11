Covid: Librandi, vicenda immigrati turchi che scoprono vaccino dimostra forza dell’accoglienza

AgenPress. “La vicenda dei due scienziati di origine turca che hanno lavorato in Germania al vaccino anti-Covid dimostra che la forza dell’Occidente e dell’Europa è da secoli quella di saper attrarre i talenti e di accogliere tutte le persone di buona volontà. Un messaggio di tradizione cristiana, altro che i porti chiusi di cui parlano i sovranisti.

Chi continua a parlare degli immigrati in termini dispregiativi, non capisce che dietro ogni storia – anche la più umile – c’è un valore. Non tutti scoprono un vaccino, ma molti immigrati aprono piccole aziende, si inventano lavori o fanno attività che molti cittadini europei e italiani non fanno più. E i figli di queste persone possono diventare scienziati di valore. Semmai, in Italia, dovremmo porci il problema di attrarre più immigrati di qualità, a cominciare dalle famiglie, per sostenere una demografia in difficoltà.”

Lo dichiara l’On Gianfranco Librandi (Italia Viva).