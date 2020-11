Ex Ilva; Palombella (Uilm): “Non è più il tempo degli scenari. Vogliamo i fatti”

AgenPress. “Nessuna novità sul futuro dell’ex Ilva è arrivata dai tre ministri e da Invitalia presenti all’incontro. Dopo otto mesi di trattativa segreta tra ArcelorMittal e Invitalia, e a soli 17 giorni dalla scadenza del 30 novembre, siamo ancora di fronte a ipotetici scenari futuri sulla più grande acciaieria europea”. Sono le parole di Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, a margine della riunione in videoconferenza.

“Patuanelli, Gualtieri, Catalfo e Arcuri – continua – non sono stati in grado di spiegarci a quale punto sia arrivato il confronto, ma non è più il tempo degli scenari. Vogliamo conoscere effettivamente quali sono le condizioni e i tempi, previsti dall’ipotetico accordo, perché non sono ininfluenti. La situazione di drammaticità che si vive negli stabilimenti non è più sopportabile”.

“Non possiamo prendere atto di accordi finanziari e commerciali a cose fatte, perché si rischierebbe di rendere un eventuale confronto sindacale inutile”, aggiunge il Leader dei metalmeccanici della Uil.

“Ventimila lavoratori – sottolinea il sindacalista – stanno vivendo una situazione estremamente complicata a causa delle migliaia di ore di cig, con conseguenti riduzioni salariali, dell’insicurezza degli impianti, dell’incertezza sul futuro dei lavoratori di Ilva As e dell’indotto, della sospensione delle manutenzioni e delle relazioni industriali inesistenti”.

“Non c’è più tempo da perdere! C’è bisogno di un confronto continuo, a partire da quello fissato nella prossima settimana, per arrivare prima della scadenza con un quadro di certezza”, conclude Palombella.