Unione Naz. Consumatori: Governo proroga esenzione Iva per guanti e mascherine

AgenPress. L’esenzione dell’Iva per i dispositivi medici sarà prorogata anche nel 2021. E’ questo l’impegno che il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha preso con i consumatori questa mattina, intervenendo alla 14esima edizione del Premio Vincenzo Dona.

Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha domandato al viceministro, parlando delle esenzioni dell’Iva sui dispositivi medici che scadono il 31 dicembre 2020: “è pensabile una proroga su questi presidi?”

“Ma certamente deve esserci una proroga” ha risposto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.

Il Decreto Rilancio ha previsto all’art. 124 l’esenzione dell’Iva per mascherine, guanti in lattice, termometri; detergenti, etc. L’esenzione, però, scade il 31 dicembre 2020. Finora nessuna proroga era stata annunciata dal Governo. Ora il ministro si è impegnato in tal senso. “E’ stata messa una data che era quella attesa (…) ovviamente dobbiamo adattare le nostre azioni anche a seconda dell’andamento dell’epidemia” ha affermato il viceministro Sileri.

L’esenzione riguarda, tra le altre cose: umidificatori; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri.